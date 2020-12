Barsinghausen

Die private Handarbeitsgruppe in der Siedlergemeinschaft Barsinghausen ist auch während der Corona-Pandemie aktiv. Zwar sind zahlreiche Treffen der Gruppe wegen der geltenden Kontaktbeschränkungen ausgefallen. Dennoch haben die Frauen weiterhin Textilien und Gebrauchsutensilien in größerer Menge für den guten Zweck produziert.

Erneut hat die Handarbeitsgruppe jetzt die Kinderonkologieabteilung der Medizinischen Hochschule Hannover ( MHH) mit einer Sachspende bedacht. Weil in der Onkologie strenge Beschränkungen für Besucher gelten, fand die Übergabe in Barsinghausen statt: Gruppenorganisatorin Petra Mehnert übergab fünf prall gefüllte Taschen mit Socken, Mobiles, Decken, Kuscheltieren und Schals an Ulrike Krause, Erzieherin im psychosozialen Dienst der MHH.

Spende an Klinikum Robert Koch in Gehrden

Außerdem haben die Handarbeitsfrauen das Gehrdener Klinikum Robert Koch beschenkt. Mehnert übergab bei einem Besuch in Gehrden 50 Paar Babysöckchen und 60 Babymützen an die Leitende Stationsschwester Kathrin Röder. Weil auch in Gehrden Besuchsbeschränkungen bestehen, fand das Treffen im Foyer der Klinik statt.

Die Handarbeitsgruppe freut sich für ihre weitere Arbeit über Wollspenden. Wer die Gruppe unterstützen möchte, kann sich unter Telefon (0 51 05) 37 35 bei Petra Mehnert melden.

Von Andreas Kannegießer