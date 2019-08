Barsinghausen

Sieben junge Frauen und Männer haben am Donnerstag ihre Berufsausbildung bei der Stadt Barsinghausen begonnen. Gemeinsam mit mehreren Fachdienstleitern aus der Verwaltung begrüßte Bürgermeister Marc Lahmann die Jugendlichen während einer kleinen Feierstunde im Rathausfoyer – und überreichte als Willkommensgruß jeweils eine Sonnenblume an die neuen Auszubildenden.

Breites Betätigungsfeld

Laut Lahmann macht sich der Fachkräftemangel auch in den öffentlichen Verwaltungen immer stärker bemerkbar. Daher bemühe sich die Stadt Barsinghausen darum, qualifizierte Mitarbeiter im eigenen Haus mit einem breiten Betätigungsfeld auszubilden. Dabei reiche das Spektrum von sozialen Dienstleistungen über das Gebäudemanagement bis zur Kinderbetreuung.

„Jeder Mitarbeiter hat bei uns die Möglichkeit, je nach persönlicher Neigung eine passende berufliche Aufgabe zu finden“, betonte Lahmann. Zudem stünden die Karrierechancen im öffentlichen Bereich nicht schlecht – „wenn das Engagement und die Motivation stimmen“.

Eid als Beamte abgelegt

Zwei der sieben Jugendlichen streben in einem dualen Studium die gehobene Beamtenlaufbahn an: Yara Janike Stüber und Torben Wagner haben am Donnerstag ihren Dienst als Stadtinspektoranwärter begonnen. Dazu nahm der Bürgermeister den beiden Beamten auf Probe zu Beginn des ersten Arbeitstages den Diensteid ab.

Ihre Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten treten Leon Samuel Zander, Gabriel Vogel und der 16-jährige Silas Blumberg an. Erst vor wenigen Wochen hat Silas mit einem erweiterten Realschulabschluss die KGS-Goetheschule in Barsinghausen verlassen und sich für eine Ausbildung bei der Stadt Barsinghausen entschieden: „Weil es ein sicherer Arbeitsplatz ist und ich in Barsinghausen wohne“, sagt der Verwaltungslehrling. Er freue sich auf möglichst viel Kontakt zu den Bürgern und darauf, etwas Neues kennenzulernen.

„Ich will etwas bewirken“

Auf erste Erfahrungen in der Verwaltungsarbeit kann der neue Stadt-Auszubildende Gabriel Vogel verweisen. So hat der 18-Jährige unter anderem ein Praktikum in der Stadtverwaltung Ronnenberg absolviert und dabei Gefallen an dieser Tätigkeit gefunden. Die Arbeit im Büro und am Computer bereite ihm Spaß, sagt der neue Auszubildende. Für ihn ist wichtig: „Ich will in meiner Heimatstadt etwas bewirken, darum habe ich mich um eine Stelle in Barsinghausen beworben“.

Justin Weinzettel aus Großgoltern und Franz Schlüter aus Langreder lassen sich während ihrer Ausbildung auf dem kommunalen Baubetriebshof in den Beruf des Garten- und Landschaftsbauers einführen. Zusammen mit den sieben Neulingen beschäftigt die Stadt Barsinghausen nach Angaben von Ausbildungsleiterin Franziska Zufall derzeit insgesamt 23 jungen Menschen in der beruflichen Lehrzeit.

Die erste große Aufgabe

In den ersten Tagen nach Beginn des Ausbildungsjahres lernen die Jugendlichen zunächst die Verwaltung und die Kollegen in den Rathäusern I und II kennen. Außerdem stehen Besuche der kommunalen Jugendtreffs, des Bauhofes und des Gruppenklärwerks auf dem Programm. Danach stehen die sieben neuen Stadtazubis bereits vor ihrer ersten großen Aufgabe: „Sie sollen ein Spiel erfinden, mit dessen Hilfe sich die Stadt bei Messen oder anderen öffentlichen Veranstaltungen mit ihren Ausbildungsberufen bei jungen Menschen optimal präsentieren kann“, kündigt Anke Schwark an, zuständige Fachdienstleiterin für den Personalbereich.

Von Frank Hermann