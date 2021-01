Barsinghausen

In der Seniorenresidenz Kaiserhof sind im Zuge des Massenausbruchs des Corona-Virus insgesamt zehn Menschen gestorben, die in der Wohn- und Pflegeeinrichtung betreut wurden und die an Covid-19 erkrankt waren. Das hat die Medicare-Gruppe mitgeteilt, die die Seniorenresidenz in der Barsinghäuser Stadtmitte betreibt. Fast einen Monat nach dem Nachweis der ersten Infektion gilt die Einrichtung seit Mitte dieser Woche wieder als coronafrei. Ab sofort ist das Gebäude wieder für Besucher geöffnet.

In der Seniorenresidenz herrsche große Erleichterung, nachdem auch der letzte PCR-Test eines Bewohners negativ ausgefallen sei, sagt Medicare-Pressesprecher Bernhard Rössler. Die Entscheidung zur Wiederöffnung der Residenz sei in Absprache mit dem Gesundheitsamt der Region getroffen worden.

Anzeige

Lesen Sie auch Corona: Höchstwert bei Infektionen in Region Hannover und Niedersachsen

Virus hat sich rasant verbreitet

Der Corona-Ausbruch in der Kaiserhof-Residenz hatte offiziell am 8. Dezember mit dem positiv ausgefallenen Corona-Test eines Mitarbeiters begonnen. Stoppen ließ sich das Virus aber zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr. In den dann folgenden Tagen müssten sich die gefährlichen Erreger rasant in der Einrichtung verbreitet haben. Bei einem ersten Reihentest aller Bewohner und Bediensteten wurden 55 Bewohner und zwölf Pflegekräfte positiv getestet. Bei einem zweiten Reihentest war das Corona-Virus dann sogar bei 22 Bediensteten nachgewiesen worden. Zum Zeitpunkt des Corona-Ausbruchs im Dezember lebten 78 Bewohner in der Einrichtung, die Platz für insgesamt 84 Senioren bietet.

Nun ist die Krise aber offenbar überstanden. In den vergangenen Wochen hätten die Pflegekräfte im Kaiserhof „mit umfangreichen Hygiene- und Schutzmaßnahmen, den PCR-Reihentests sowie bemerkenswertem Einsatz und hoher Motivation“ das Corona-Virus in den Griff bekommen, sagt Rössler. In enger Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt und der Heimaufsicht und mit Unterstützung durch das regionale Qualitätsmanagement der Medicare-Gruppe sei es gelungen, alle Schutzmaßnahmen „konsequent und mit Erfolg umzusetzen“.

Gedanken sind bei Hinterbliebenen

„Der heutige Tag stimmt uns zuversichtlich“, sagt Medicare-Geschäftsführerin Sabrina Oldenburger anlässlich der Wiedereröffnung der Kaiserhof-Residenz. Ihr Dank gelte „unseren außergewöhnlich engagierten Mitarbeitern“, dem Roten Kreuz, das bei den Testungen geholfen habe, sowie allen Bewohnern und Angehörigen, die ihr großes Verständnis zum Ausdruck gebracht hätten. „Unsere Gedanken sind aber auch bei den Angehörigen der Bewohner, die trotz aller Maßnahmen in dieser schwierigen Zeit verstorben sind“, betont Oldenburger.

Der Blick richtet sich nun nach vorne: Durch „engmaschige Schnelltestungen von Bewohnern, Mitarbeitern und Besuchern sowie strikte Hygienemaßnahmen“ solle die Seniorenresidenz weiter sicher durch die Pandemie geführt werden, sagt Medicare-Sprecher Rössler.

Von Andreas Kannegießer