Barsinghausen

Gelungener Neustart für das Repair-Café: Nach einer nahezu 20-monatigen Zwangspause wegen der Corona-Krise hat der Seniorenrat sein soziales Angebot für die kostenlose Reparatur defekter Elektrogeräte wieder aufgenommen. Mit Erfolg, denn die fünf ehrenamtlichen Reparateure hatten im Petrus-Gemeindesaal am Langenäcker alle Hände voll zu tun.

Starke Resonanz

Gisela Maas vom Seniorenrat freute sich am Wochenende über die starke Resonanz – bedauerte aber auch, dass bei diesem Neuanfang lediglich fünf freiwillige Helfer für die Reparaturen zur Verfügung standen. „Das ist zu wenig für die vielen Besucher. Die Leute müssen warten, bis sie an der Reihe sind. Wir brauchen künftig unbedingt mehr Reparateure für unser Repair-Café“, sagte Maas und sprach von einem „super Projekt“: Der starke Zuspruch zeige, dass sich viele Menschen ein kostenloses Reparaturangebot für ihre defekten Haushaltsgeräte wünschten.

Der gelernte Elektriker Hartmut Speer macht im Repair-Café des Seniorenrates die Lampe von Ute Scheske wieder funktionsfähig Quelle: Frank Hermann

Auch Sabine Volmer aus Wennigsen besuchte am Wochenende das Repair-Café, mit ihrer defekten Nähmaschine im Gepäck. „Die Spule dreht sich nicht und wickelt nicht auf“, beschreibt Volmer den Fehler im Gespräch mit dem gelernten Elektro-Maschinenbauer Bernd Dämmrich. Aufmerksam hört Dämmrich zu, schaut, prüft, dreht, drückt, ruckelt – und bringt die Spule nach wenigen Minuten tatsächlich wieder in Schwung.

„Der Gummiring für den Antrieb ist ständig durchgerutscht. Ein paar Handgriffe haben gereicht, um die Spule wieder gangbar und die Nähmaschine funktionstüchtig zu machen“, sagt Dämmrich nach getaner Arbeit. Der Spaß am Basteln und Tüfteln sei für ihn der Antrieb, sich als Reparateur zu engagieren. „Außerdem motiviert mich die Dankbarkeit der Menschen, denen wir eine große Freude bereiten, wenn wir die kaputten Geräte wieder heile machen“, betont Dämmrich, der dann auch die Dankbarkeit von Sabine Volmer für die reparierte Nähmaschine als Lohn entgegennimmt.

Reparieren statt wegwerfen

Es sei eine tolle Sache, die alten Sachen wieder flott zu machen, anstatt sie auf den Müll zu werfen. „Auch darum bin ich hierher gekommen, nachdem ich in der Zeitung gelesen hatte, dass das Café wieder öffnet“, erläutert die Wennigserin.

Am Nebentisch müht sich der gelernte Elektriker Hartmut Speer, die Stehlampe von Ute Scheske wieder zum Leuchten zu bringen. Und auch Speer schafft es, das defekte Gerät wieder aus dem Fehlermodus herauszuholen. „Ich hänge an der Lampe und bin froh, dass sie jetzt wieder funktioniert“, sagt Scheske und lobt den Seniorenrat für sein Repair-Café: „Die Leute nehmen sich Zeit und arbeiten ganz ohne Hektik. Zwischendurch können wir in Ruhe eine Kaffee trinken und in Ruhe plaudern. Wenn ich mehr technische Ahnung hätte, würde ich hier sofort mitmachen“, sagt Scheske.

Wer als Reparateur beim Repair-Café des Seniorenrates mitmachen will, kann sich an Wilfried Tegtmeyer wenden unter Telefon (05105) 5911894 und per E-Mail an w.tegtmeyer@gmx.de sowie an Friedrich Prasse unter Telefon (0177) 9661439 und per E-Mail an prasse.friedrich@web.de. „Künftig wollen wir alle vier Wochen das Café hier im Petrus-Gemeindehaus öffnen“, kündigt Gisela Maas an. Allerdings stehe der nächste Termin noch nicht fest.

Von Frank Hermann