Handballverein hält seine Mitglieder jetzt per Video fit

Der Handballverein Barsinghausen ( HVB) hat sich zum Ziel gesetzt, vor allem die jüngsten unter den mehr als 500 Mitgliedern auch während der Corona-Krise in Bewegung zu halten und gleichzeitig zu unterhalten. Der Verein hat auf seiner Homepage im Internet unter dem Motto „HVB-Heimübungen“ eine Plattform geschaffen, auf der zahlreiche Videos mit Trainingstipps, aber auch mit Musik, kleinen Wettbewerben und zu anderen Themen gebündelt sind. Die Besonderheit sind dabei die selbst produzierten Videos: Täglich kommt ein neuer Film mit Anleitungen für ein gezieltes Trainingsprogramm in der heimischen Wohnung hinzu.

Inzwischen hat das HVB-Angebot bereits Freunde weit über den Verein und die Grenzen der Deisterstadt hinaus gefunden. Auch Kooperationspartner unterstützen den Handballverein mittlerweile mit eigenen Angeboten bei seinem Projekt. Dazu gehören das M5-Physiotherapieteam des Barsinghäuser Orthopäden Markus Oszwald, Physiotherapeut Ralf Blume und die Krankenkasse BKK24.

Leif Nacke ist einer der beiden HVB-Helfer, die zurzeit täglich ein Trainingsvideo für die Mitglieder des Handballvereins produzieren. Quelle: privat

Sportler wollen in Kontakt bleiben

Die Idee zu den Heimübungen hatte Benjamin Köhler, der im vierköpfigen HVB-Vorstand für den Mitgliederservice verantwortlich zeichnet. Sein Vater Gerd Köhler, im Vorstand für die Jugendarbeit zuständig, musste nicht lange überzeugt werden. Gemeinsam setzte das engagierte Gespann die Idee in die Tat um. Eine wichtige Rolle dabei haben Jannis Mordfeld und Leif Nacke, die ihren Bundesfreiwilligendienst beim HVB ableisten: Beide sind für die tägliche Produktion der neuen Videos verantwortlich und zeigen darin selbst, welche Übungen die richtigen sind.

„Wir wollen auch in Zeiten von Corona in Kontakt bleiben und Zeit miteinander verbringen“, sagt Benjamin Köhler, der sich selbst zurzeit in häuslicher Quarantäne befindet, weil er Kontakt mit Infizierten hatte. Auch alle anderen Mitwirkenden an dem Projekt sehen sich persönlich nicht und agieren ausschließlich von daheim aus. „Wir sind alle isoliert, es gibt nur digitale Kontakte untereinander“, berichtet Gerd Köhler.

Handball-Lied selbst gedichtet

Am Donnerstag hat der HVB bereits das 13. selbst produzierte Video auf seine Seite basche-handball.de gestellt. Mordfeld und Nacke präsentieren darin zumeist Übungen, bei denen die jugendlichen Handballfans ihre eigene Leistung – etwa über die Anzahl der Wiederholungen – vergleichen können. So entsteht oft ein Wettbewerbscharakter bei den Übungen. Gerd Köhler hat zur Gitarre gegriffen und schon zweimal selbst gedichtete Lieder für die Kleinsten unter den HVB-Mitgliedern gesungen. „Handball ist prima“, heißt eines davon.

HVB-Vorsitzender Benjamin Köhler hatte die Idee für das Heimübungsangebot des Vereins im Internet. Quelle: privat

Die eigenen Videoproduktionen hat das HVB-Team mit Links zu Dutzenden weiterer Filme ergänzt, die zumeist auf der Internetplattform Youtube zu finden sind. Wer mag, kann sich Übungen für die Handballtechnik, fürs Aufwärmen vor dem Wettkampf oder zur Schulung von Koordination und Taktik anschauen. Auch Yoga-Videos für Anfänger und Fortgeschrittene sind in der Zusammenstellung zu finden. „Unsere Mitglieder müssen nicht mehr selbst das Netz durchsuchen, sondern finden eine geeignete Sammlung“, sagt Benjamin Köhler. „Das Ganze ist nicht nur für Handballer geeignet“, betont Gerd Köhler.

Für die Macher des HVB-Angebots ist das Projekt mit viel Zeitaufwand verbunden. „Wir beschäftigen uns extrem viel damit“, sagt Gerd Köhler. Der pensionierte Pädagoge ist auch sonst stark in das HVB-Jugendtraining eingebunden. Sohn Benjamin hat als Lehrer derzeit ebenfalls viel Zeit, die er dem Projekt widmen kann.

Viele positive Rückmeldungen

Alle Beteiligten fühlen sich von den vielen positiven Rückmeldungen bestätigt, die aus weitem Umkreis – auch über die sozialen Medien – bei den HVB-Verantwortlichen eingehen. Die Zahl der Zugriffe über die HVB-Homepage sei nicht genau zu beziffern, sagt Benjamin Köhler. Aber auf Instagram gebe es für jedes Video Hunderte Likes, und parallel auf der Facebook-Seite werde ein Video durchaus 1000-mal angeklickt.

Nach der Produktion des täglichen Trainingsvideos prüft Leif Nacke die Qualität des Films. Quelle: privat

Das HVB-Team ist fest entschlossen, den Rhythmus von einem neuen Video pro Tag mindestens bis zum Ende der Osterferien aufrechtzuerhalten – nach Möglichkeit sogar so lange, bis der normale Trainingsbetrieb des Vereins wieder aufgenommen werden kann. Das könne noch dauern, glaubt Gerd Köhler. „Ich rechne damit, dass die Kinder bis Mitte oder Ende Mai ausgesperrt bleiben“, sagt er.

