Barsinghausen

Abstand halten, Hygieneregeln beachten, Mund-Nase-Schutz tragen und sich auf die angekündigten Schnelltests vorbereiten: Die Corona-Krise prägt den Grundschulalltag an der Adolfs-Grimme-Schule (AGS). Unterstützung haben die nahezu 200 Kinder an der AGS jetzt von der Barsinghäuser Firma Deister-Electronic erhalten, die Stoffmasken zum Schutz vor Virusinfektionen spendierte. Zur Abwechslung vom Corona-Alltag gingen die Grundschüler am Freitag auf Ostereiersuche.

Anja Franke von Deister-Electronic (links) überreicht die Schutzmasken für die Grundschüler an Schulleiterin Birgit Geyer. Quelle: Celine Eichler (Deister Electronic)

Dank der Spende erhält jedes Kind aus den vier Jahrgängen jeweils fünf neue Mund-Nase-Schutzmasken. „Wir sind sehr dankbar über diesen hilfreichen Beitrag zur Hygiene. Denn es gibt immer wieder Schüler, deren Masken schnell ausgetauscht werden sollten“, erläutert AGS-Leiterin Birgit Geyer. Bereits seit Dezember wartete die Grundschule laut Geyer auf die Genehmigung der Stadt Barsinghausen, die Maskenspende annehmen zu dürfen. Nun sei die Übergabe ermöglicht worden.

Reserve im Schulranzen

Für die Jungen und Mädchen sei es wichtig, immer mehrere Masken als Reserve im Schulranzen bei sich zu haben – als Austausch für verschmutzte oder beschädigte Masken. Zudem komme es hin und wieder vor, dass Kinder ihren Mund-Nase-Schutz zu Hause vergessen oder auf dem Schulweg verlieren. Für solche und ähnliche Notfälle halte die AGS im Sekretariat zudem einige Masken bereit.

Die Zweitklässler entdecken die ersten Eier an den blühenden Büschen. Quelle: Frank Hermann

„Grundsätzlich gehen unsere Schülerinnen und Schüler sehr gewissenhaft mit den Coronaregeln um. Sie achten auf Abstand und auf Hygiene. Und sie sind sehr rücksichtsvoll im Umgang miteinander“, betont die Schulleiterin, die von den angekündigten Schnelltests zusätzliche Sicherheit im Schulalltag erwartet.

Tests für zu Hause

Bislang sei vorgesehen, die Grundschüler zu Hause von den Eltern testen zu lassen – laut Birgit Geyer auf freiwilliger Basis. Details bei den organisatorischen Abläufen seien aber noch zu klären. Auf jeden Fall seien die Schnelltests ein wesentlicher Beitrag, um das Infektionsgeschehen wirkungsvoll einzudämmen. Zu Glück, so betont die Leiterin, habe die Adolf-Grimme-Schule bisher nur mit wenigen Corona-Fällen zu tun gehabt.

Die Zweitklässler machen sich auf die Suche nach den Ostereiern. Quelle: Frank Hermann

Wenige Tage vor Beginn der Osterferien hat die AGS für ihre Grundschüler eine Ostereiersuche auf dem Schulsportgelände organisiert. Helfer hatten zuvor die Eier auf einem abgesteckten Bereich versteckt, ehe sich die Kinder dann jahrgangs- und klassenweise auf die Suche machten. Wegen des Wechselunterrichts war zudem nur jeweils die Hälfte jeder Klasse gemeinsam unterwegs.

Solche eine gemeinsame Osteraktion bietet die Grundschule jedes Jahr an. „Vor Corona tummelten sich dann immer alle Klassen gleichzeitig auf dem Schulhof. Das geht jetzt natürlich nicht“, sagt Birgit Geyer. Aber trotz der Einschränkungen sei es wichtig, den Jungen und Mädchen etwas Spaß zu ermöglichen.

Von Frank Hermann