Hohenbostel

Die Wilhelm-Busch-Schule in Hohenbostel hat für eine halbe Millionen Euro einen neuen Schulhof bekommen. Dort können Grundschüler jetzt klettern, im Sand spielen und schaukeln, aber auch gärtnern und draußen Unterricht machen. Die Schüler durften bei der Gestaltung mitreden. Es habe mehrere Treffen mit den Klassensprechern gegeben. „Das hat wirklich Spaß gemacht“, sagt Landschaftsarchitektin Johanna Sievers.

Ein Wunsch der Kinder war etwa, dass es einen Ort zum Fußballspielen gibt, an dem sich die Kicker nicht mit anderen Kindern in die Quere kommen. Deswegen ist nun vor dem Schulgebäude – und nicht hinten auf dem Pausenhof – ein neuer Bolzplatz entstanden, wegen der Straße mit hohem Ballfangzaun drumherum.

Tischtennisplatte, Pergola und grünes Klassenzimmer: Der Schulhof in Hohenbostel ist in mehrere Bereiche unterteilt. Quelle: Jennifer Krebs

Mehr als ein halbes Jahr ist der Schulhof der Hohenbosteler Grundschule eine Baustelle gewesen. Bei den Arbeiten wurde auch die Feuerwehrzufahrt verbreitert, damit diese den veränderten Sicherheitsanforderungen entspricht. Darüber hinaus hat der gesamte Bereich eine neue Pflasterung erhalten, da bei einer Beprobung in der alten Asphaltdecke eine erhöhte Konzentration von krebserregendem Benzoapyren festgestellt worden war. „Teer enthält diesen Stoff, und Teer wurde bis 1984 in der Bauwirtschaft üblicherweise als Bindemittel verwendet“, sagt Wolfgang Kreipe von der städtischen Gebäudewirtschaft. Die Grundschule in Hohenbostel wurde 1952 gebaut.

Was auf dem neuen Schulhof noch fehlt, ist die Bepflanzung. In den Herbstferien sollen etwa 400 Heckenpflanzen, 300 Kleingehölze, zehn Bäume, rund 600 Stauden und knapp 1800 Blumenzwiebeln in die Erde kommen. Der Schulhof bekommt zudem eine neue Einfriedung, denn bisher gab es dort keinen Zaun. Außerdem soll noch ein Fahrradparcours aufgemalt werden.

Von Jennifer Krebs