Die Vorfreude ist Kathrin Flade anzumerken. „Alle Lehrer sind da, wir sind super aufgestellt – es kann losgehen“, sagt die Leiterin der Barsinghäuser Wilhelm-Stedler-Schule. Am Donnerstag beginnt das neue Schuljahr zwar unter Corona-Bedingungen, aber mit weniger Beschränkungen als vor den Sommerferien. Die Landesschulbehörde bezeichnet dies als „eingeschränkten Regelbetrieb“. Die Grundschule in der Barsinghäuser Kernstadt hat alle notwendigen Vorkehrungen getroffen.

Jahrgänge gelten als Gruppe

„Wir starten den Unterricht jetzt zeitgleich und nicht mehr versetzt wie noch vor den Sommerferien“, erläutert Flade. Zudem werde es keine Trennung oder Halbierung von Klassen mehr geben. Die Gruppen würden stattdessen jahrgangsweise betrachtet. „Ein Jahrgang besucht beispielsweise eine Arbeitsgemeinschaft oder hält sich zusammen auf dem Schulhof auf.“ Nach wie vor gibt es auf dem Schulhof Markierungen und Einteilungen für die Aufenthaltsorte der Jahrgänge. „Falls wir dann doch einen Verdachtsfall haben, müssen nur die Schüler des betreffenden Jahrgangs zu Hause bleiben“, sagt Flade.

231 Jungen und Mädchen besuchen die Wilhelm-Stedler-Grundschule. Wie man die Kinder am besten durchs Gebäude leitet, hat Flade mit ihrem Kollegium am Montag in einer ersten Dienstbesprechung geklärt. „Wir haben aus der Zeit vor den Ferien viel lernen können. Wichtig wird sein, dass es wenig Begegnungsverkehr im Treppenhaus gibt.“ Weitere Gespräche folgten, denn einen geplanten Ausflug des Kollegiums am Dienstag hat die Schule sicherheitshalber wegen der steigenden Corona-Fallzahlen abgesagt.

Viele Eingänge nutzen

Auch in Kirchdorf ist man vorbereitet auf den Schulstart am Donnerstag. „Wir haben alle Maßnahmen durchgesprochen“, sagt Erik Dederding, Leiter der Astrid-Lindgren-Schule. An der Grundschule beginnt der Unterrichtsbeginn für alle 157 Schüler ebenfalls zur gleichen Zeit. „Aber durch unsere Gebäudesituation können wir die Schüler gut voneinander trennen und viele Eingänge nutzen“, sagt Dederding. Nur für die Pausen nehme man eine zeitliche Trennung vor, die aufgeklebten Abstandshinweise seien nicht entfernt worden.

Viel Zeitaufwand erwartet der Schulleiter beim Händewaschen. Man habe zwar Waschbecken in den Klassenräumen. „Aber wenn sich 24 Schüler die Hände waschen und jeder Schüler dreimal ,Happy Birthday’ singt, dann dauert das schnell 30 Minuten. Wir werden versuchen, das alles in den Unterricht einzubinden.“ Außerhalb der Klassenräume herrscht Maskenpflicht, in den Klassenräumen soll für eine gute Durchlüftung gesorgt werden – wobei Erik Dederding dabei Probleme sieht. „Bei geöffneten Fenstern gibt es Lärm von der Straße oder vom Kindergarten. Wenn die Schüler abgelenkt sind, können sie sich nicht mehr gut konzentrieren.“

Kohorten bleiben zusammen

Eine logistisch große Aufgabe hat das Hannah-Arendt-Gymnasium ( HAG) vor sich, mit 1135 Schülern die größte Schule der Stadt. Auch wegen der benachbarten Lisa-Tetzner-Oberschule wird es im Schulzentrum Am Spalterhals voll wie früher schon – aber nun eben unter Corona-Bedingungen. „Zunächst einmal freuen wir uns riesig, dass wir wieder Schüler in der Schule haben“, sagt HAG-Leiterin Silvia Bethe. Der Hygieneplan sei fertig und mit der Lisa-Tetzner-Oberschule abgestimmt. „Es gibt eine Einbahnstraßenregelung, außerdem abgesteckte Bereiche für Pause oder Mensa“, sagt Bethe. Die Schüler selbst bleiben innerhalb ihrer Jahrgänge in sogenannten Kohorten zusammen. Den Begriff Kohorte hat die Landesschulbehörde für eine „zusammen agierende Gruppe“ in das Regelwerk eingeführt.

Außerhalb der Klassenräume herrscht Maskenpflicht im Schulzentrum, sogar an den Bushaltestellen. Die Pausen finden versetzt statt, der Regelunterricht mit Start um 7.55 Uhr und dem Ende um 13.10 Uhr gilt aber für alle Schüler. „Das könnten wir auch schwer ändern, weil wir an die Busfahrzeiten gebunden sind“, sagt Bethe, die für alle Verhaltensregeln auf die Vernunft der Schüler vertraut. „Es ist nicht möglich, mehr als 1000 Schüler zu überwachen“, sagt sie. Das gelte jetzt noch weniger als vor den Sommerferien, als sich maximal 500 Schüler gleichzeitig im HAG aufhalten durften. Der Sportunterricht soll solange wie möglich draußen stattfinden. „Wenn es das Wetter erfordert, gibt es in der Halle ausschließlich Nicht-Kontakt-Sport“, kündigt Bethe an.

Das Gymnasium sei für alle Szenarien gewappnet und könne jederzeit umschalten, versichert die Schulleiterin. Außer dem aktuellen, sogenannten Szenario A gibt es je nach Entwicklung der Pandemie auch noch die Variante B mit einer Mischung aus Präsenz- und Onlineunterricht – so wie vor den Ferien. Das Szenario C bedeutet, dass die Schüler ausschließlich zu Hause online beschult werden müssten.

Von Stephan Hartung