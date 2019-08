Kirchdorf

In einer neuen Kooperation richten das Hannah-Arendt-Gymnasium ( HAG) und der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) eine gemeinsame Personalstelle für ein Freiwilliges Soziales Jahr ( FSJ) ein. Jeweils mit dem halben Stundenkontingent arbeitet die 18-jährige Barsinghäuserin Leonie Siegmund auf dieser FSJ-Stelle im Freizeitbereich des Gymnasiums sowie in der Verwaltung des ASB-Kreisverbandes Hannover-Land/ Schaumburg. HAG-Schulleiterin Silvia Bethe und ASB-Geschäftsführer Jens Meier unterzeichneten am Mittwoch die Kooperationsvereinbarung.

Entlastung für Sozialpädagogin

Von dieser Zusammenarbeit verspricht sich das Hannah-Arendt-Gymnasium eine Stärkung des sozialpädagogischen Bereiches an der Schule. Künftig soll sich die FSJ’lerin Leonie Siegmund insbesondere um die Betreuung des Freizeitbereiches im B-Keller des Schulzentrums Am Spalterhals kümmern – und somit die Sozialpädagogin Silke Schlösser entlasten. Zu deren vorrangigen Aufgaben gehören – neben der Schülerbetreuung außerhalb des Unterrichtes – vor allem die Präventionsarbeit, die Einzelfallberatung sowie die sozialpädagogische Unterstützung für Schüler, Eltern und Lehrer.

„Für eine Person allein ist dieser umfangreiche Aufgabenkatalog mittlerweile kaum noch zu schaffen. Dank der neuen FSJ-Stelle kann ich mich besser auf bestimmte Bereiche konzentrieren, während Leonie Siegmund den Freizeitbereich für Schüler aller Jahrgänge offen hält“, erläuterte Silke Schlösser.

Auf Initiative des Gymnasiums hat sich der ASB-Kreisverband mit Sitz in Barsinghausen dazu bereit erklärt, die Trägerschaft für die gemeinsame FSJ-Stelle zu übernehmen. „Wir hätten auch als Schule in eigener Regie diesen Antrag stellen können, allerdings wären damit deutlich mehr verwaltungstechnische und organisatorische Voraussetzungen verbunden. Bei einem freien Träger, wie dem ASB, sind die Abläufe einfacher“, betonte Schulleiterin Silvia Bethe.

Ideale Infrastruktur

Außerdem bringt der ASB laut Geschäftsführer Jens Meier eine ideale Infrastruktur für die FSJ-Ausbildung in die neue Kooperation mit dem HAG ein. Für den Samariter-Landesverband Niedersachsen organisieren die Barsinghäuser im ASB-Bahnhof regelmäßig pädagogische Fortbildungen für die Jugendlichen im Freiwilligen Sozialen Jahr und im Bundesfreiwilligendienst.

„Als örtlicher Sozialdienstleister wollen wir mit dieser Kooperation das Gymnasium unterstützen, denn die Schulsozialarbeit ist eine gute und sinnvolle Sache“, sagte Meier. Beim ASB sei Leonie Siegmund in der Verwaltung tätig – eingebunden zum Beispiel in das Veranstaltungsmanagement für den ASB-Bahnhof und in die Projektarbeit für den Stadtteiltreff an der Goethestraße. Weitere FSJ`ler beschäftigt der ASB-Kreisverband unter anderem in seinen Kindergärten und Senioreneinrichtungen sowie im Menü- und im Fahrdienst.

Sowohl der ASB als auch das Gymnasium streben eine möglichst langfristige Zusammenarbeit für die gemeinsame FSJ-Stelle an.

Von Frank Hermann