Schützen ernennen Waßmann zum Ehrenvorsitzenden

Barsinghausen

Der Schützenverein Barsinghausen von 1901 hat seinen ehemaligen Vorsitzenden Helmut Waßmann in der Mitgliederversammlung am Sonnabend zum Ehrenvorsitzenden und Ehrenmitglied ernannt. Rüdiger Gruhl, der als Nachfolger von Waßmann den Schützenverein seit 2002 leitet, überreichte Urkunde und Blumen unter dem Applaus der Versammlung.

Der Vereinsvorsitzende Rüdiger Gruhl (rechts) überreicht seinem Vorgänger Helmut Waßmann die Ernennungsurkunde zum Ehrenmitglied der Schützen von 1901. Quelle: Frank Hermann

Waßmann stand acht Jahre lang an der Spitze des Vereins. In seine Amtszeit fielen unter anderem die Komplettsanierung des Pistolenstandes, die ersten Pfingstkonzerte sowie das 100-jährige Vereinsjubiläum mit der Ausrichtung eines großen Kreisschützenfestes. „Mir wurde damals ein florierender Schützenverein übergeben“, sagte Rüdiger Gruhl mit Blick auf die Amtsübergabe vor 18 Jahren.

Zahl der Mitglieder wächst

Nach Zeiten der Stagnation und des Mitgliederrückgangs befindet sich der Verein laut Gruhl mittlerweile wieder im Aufwind. Der Trend sei mit 22 Neueintritten im Vorjahr, bei acht Austritten und zwei Todesfällen, sehr positiv. Derzeit gehören 164 Schützen dem Verein an. „Es geht bergauf“, kommentierte der Vorsitzende, der bei den Vorstandswahlen von der Versammlung bestätigt wurde.

Geehrt für langjährige Mitgliedschaft: Hans Günter Schoof (von links, 60 Jahre), Karl-Heinz Rohrßen (70 Jahre), Helma Lorenz (50 Jahre) sowie Lothar Nettelmann (15 Jahre). Quelle: Frank Hermann

Rüdiger Gruhl überreichte zudem Auszeichnungen an besonders treue Mitglieder. Für 70 Jahre im Verein erhielt Karl-Heinz Rohrßen einen Präsentkorb. „Eine Ehrung für sieben Jahrzehnte ist mir noch nicht untergekommen. Das ist schon etwas Besonderes“, sagte Gruhl. Weitere Ehrungen gingen an Hans Günter Schoof für 60 Jahre, an Helma Lorenz für 50 Jahre sowie an den stellvertretenden Schießsportleiter Lothar Nettelmann für 15 Jahre.

25. Pfingstkonzert geplant

Für 2020 plant der Verein mit vier Arbeitseinsätzen der Mitglieder auf dem Gelände und im Schützenhaus, mit dem Königsschießen am 16. Mai und der Scheibennagelung am 20. Juni sowie mit der Teilnahme am Kreisschützenfesttag am 29. August in Barsinghausen. Darüber hinaus richten die Schützen zum 25. Mal ihr Pfingstkonzert am Sonntag, 31. Mai, auf dem Vereinsgelände an der Ritzenburger Höhe aus.

Allerdings gibt es laut Gruhl immer wieder Überlegungen innerhalb des Vereins, ob sich diese Pfingstkonzerte auch in Zukunft noch realisieren lassen. „Es ist problematisch, gute und verlässliche Helfer für die Organisation solch einer großen Veranstaltung zu finden“, sagte der Vorsitzende.

Von Frank Hermann