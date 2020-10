Kirchdorf

Denken mit und über Hannah Arendt: Dieser Aufgabe widmen sich 19 Schüler aus einem Philosophie-Leistungskurs des Hannah-Arendt-Gymnasiums ( HAG). Ihre Gedanken und Ideen haben die Jugendlichen in mehreren Essays, Kurzgeschichten oder Theaterszenen festgehalten – und schließlich in einem Buch mit dem Titel „Zwischen Moral und Gesetz“ auf rund 170 Seiten zusammengefasst.

Überlegungen zur Ethik

Während des Corona-Lockdowns im Frühjahr haben die Schüler aus dem Leistungskurs mit Lehrer Alban Peters viel Zeit in die philosophisch-politischen Betrachtungen von Hannah Arendt investiert, der Namensgeberin ihres Gymnasiums Am Spalterhals. Dabei standen grundlegende Überlegungen zur Ethik im Mittelpunkt, konkret beleuchtet am Beispiel des Gerichtsprozesses von 1961 in Jerusalem gegen den NS-Verbrecher Adolf Eichmann. Diesen Prozess hatte Hannah Arendt damals begleitet und kommentiert.

„Die Diskussionsfreude der Schüler untereinander in Onlinekonferenzen sowie der Ideenreichtum und die Gedankenvielfalt waren überwältigend. Die Texte, die nach und nach entstanden sind, wurden immer interessanter. Darum haben wir uns zu diesem Buch entschlossen“, erläuterte Peters bei der Präsentation der Textsammlung im Taschenbuchformat. Auf diese Weise habe das Corona-Schuljahr 2019/2020 „noch einen wunderbaren Abschluss gefunden“.

Auch die Jugendlichen aus dem Leistungskurs schätzten die Möglichkeit, das Homeschooling in Corona-Zeitung für intensiveres Vor- und Nachdenken nutzen zu können. „Es war eine schöne Erfahrung, die Ansichten von Hannah Arendt und die eigenen Gedanken näher erforschen zu können“, betonte Inès Gürsoy. Die Schülerin schrieb unter anderem die Beiträge „Moral über Gesetz“ sowie „Der falsche Gesetzgeber“.

Ins Thema hineindenken

Es sei lohnenswert, sich mit dem Spannungsverhältnis von Moral und Gesetz zu befassen – das sagt Valerie Schulz, die im Buch zum Beispiel ihre Überlegungen zu den Themen „Staat ohne Moral?“ und „Aufgegebene Freiheit durch blinden Gehorsam“ darlegt. Als die Schulen im Frühjahr wegen Corona geschlossen waren, habe es zu Hause genügend Zeit gegeben, sich in ein Thema richtig tief hineinzudenken. Im Unterrichtsalltag sei solch ein intensiver Aufwand kaum zu leisten.

Zudem sei es gelungen, mehr über das Denken und über das Leben von Hannah Arendt zu erfahren – nicht zuletzt auch dank einer gemeinsamen Exkursion zur Ausstellung über die Philosophin und Politikerin im Deutschen Historischen Museum in Berlin.

Zweite Auflage geplant

Das Buch „Zwischen Moral und Gesetz“ des Philosophie-Leistungskurses, gedruckt mit einer ersten Auflage von 100 Exemplaren, kostet 5 Euro und ist erhältlich im Schulsekretariat Am Spalterhals. Nach Angaben von Peters laufen bereits die Vorbereitungen für eine zweite Druckauflage.

Von Frank Hermann