Der neueste „Schrei“: So originell stellen Oberschüler berühmte Kunstwerke nach

Im Fach Kunst haben die Neunt- und Zehntklässler der Barsinghäuser Lisa-Tetzner-Oberschule (LTS) in den vergangenen Wochen ein Projekt vollendet, das für Abwechslung beim Lernen in den eigenen vier Wänden gesorgt hat: Die Jungen und Mädchen haben klassische Kunstwerke – zumeist Porträts – selbst nachgestellt und sich dann in möglichst ähnlicher Pose fotografieren lassen. Im direkten Vergleich mit den Originalkunstwerken ergeben sich so viele verblüffende Übereinstimmungen. Mitunter bedurfte es auch pfiffiger Ideen, um ganz neue Gegenstände so zu arrangieren, damit die Ähnlichkeit zu den Originalen dennoch unverkennbar ist.

Das Projekt hat LTS-Kunstlehrerin Isabell Giesecke mit ihren Schützlingen verwirklicht. Angeregt worden sei durch den aktuellen Trend, der sich "Covid Classics" nennt und in den USA entstanden ist, berichtet Giesecke. Als Inspirationsquelle habe auch der Instagram-Account einer Niederländerin gedient, die dort als @tussenkunstenquarantaine ähnliche Fotos kreiert.

Munchs „Schrei“ mit Toilettenpapier

Die Neunt- und Zehntklässler konnten sich bei der Inszenierung der Kunstwerke auf ihre ganz eigene Art etwa mit den Gedanken der mexikanischen Malerin Frida Kahlo oder des belgischen Surrealisten René Magritte beschäftigen. „In Zeiten der Isolation durch die Corona-Pandemie haben sich die Jugendlichen die Kunst einfach nach Hause geholt und sind selbst in berühmte Kunstwerke geschlüpft“, sagt Giesecke.

Beim Nachstellen des weltberühmten Gemäldes „Der Schrei“ von Edvard Munch wurde beispielsweise eine Toilettenpapierrolle zu einem wichtigen Utensil: Es handelt sich dabei offenkundig um den Gegenstand, vor dem die dargestellten Personen sich so fürchterlich erschrecken – und der in Munchs Original gar nicht zu sehen ist. Der Haushaltsgegenstand wurde zu Beginn der Corona-Krise ein beliebter Hamstergegenstand – nun wurde er von den Schülern entsprechend künstlerisch und mit einem Augenzwinkern gewürdigt.

Pablo Picasso hat die Vorlage für diese Komposition geliefert. Quelle: Lisa-Tetzner-Schule

Von Andreas Kannegießer