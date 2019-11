Schüler basteln, werkeln und kochen selbst für ihren Adventsbasar

Barsinghausen

Beim beliebten Adventsbasar in der Barsinghäuser Bert-Brecht-Förderschule haben die Jungen und Mädchen am Freitagnachmittag all das angeboten und verkauft, was sie zuvor an drei Projekttagen gemeinsam hergestellt hatten. Das Interesse war groß: Zeitweise herrschte ordentliches Gedränge um die Verkaufsstände der Klassen und das große Kuchenbüfett im Foyer der Schule.

Während der Projekttage hatten sich die Schüler ganz nach ihren Wünschen drei Gruppen anschließen können, berichtet Werklehrer Dennis Kampelmann: „Sie konnten basteln, kochen oder werken.“ Viele Sechst- und Neuntklässler haben zusammen an dekorativen Weihnachtsbäumen aus Holzscheiben gearbeitet, die am Ende mit Lichterketten vervollkommnet wurden. „Die Schüler brauchten kaum Hilfe“, sagt Kampelmann. „Die Großen haben die Kleinen unterstützt.“

Die beiden Zehntklässler Leon und Leon (beide 17) haben Vogelfuttertassen hergestellt, die im Garten an Bäume gehängt werden können. Quelle: Andreas Kannegießer

Traditionell gab es beim Basar der Förderschule auch Dinge zu entdecken, die sonst bei Adventsmärkten nicht alltäglich sind. Dazu gehörten etwa die mit einer selbst gemixten Vogelfuttermischung gefüllten Tassen zum Aufhängen im Garten. „Wir haben Hafer, Gerste und andere Körner mit Pflanzenfett geknetet und in die Tassen gefüllt“, berichtete Leon (17) aus dem zehnten Jahrgang. Das Ergebnis ihrer Arbeit sei gut angekommen: „Wir haben ganz gut verkauft“, sagte der Zehntklässler.

Von Andreas Kannegießer