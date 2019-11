Bantorf

Zu einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten ist es in der Nacht zu Sonntag bei McDonald’s auf dem Autohof in Bantorf gekommen. Drei Personengruppen waren in das Gerangel verwickelt. Als die Polizei eintraf, hatte sich die Lage bereits beruhigt. Es wurden aber mehrere Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Die Polizei sprach zudem Platzverweise aus, denen die Angesprochenen Folge leisteten.

Von Jennifer Krebs