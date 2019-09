Der TSV Barsinghausen hat rund 99.000 Euro in die energetische Sanierung seines Vereinsheims am Waldstation investiert. Aus dem Ecosport-Förderprogramm der Region erhielt der Verein 50.000 Euro. Regionsdezernentin Christine Karasch überreichte die Ecosport-Urkunde jetzt an den TSV-Vorsitzenden Klaus Dallmann.