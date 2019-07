Barsinghausen

Der Seniorenrat Barsinghausen will seine öffentliche Präsenz mithilfe eines Schaukastens in der Fußgängerzone erhöhen – und damit mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Künftig können sich Passanten in den Aushängen des Kastens über Veranstaltungsangebote, Termine und Themen des Seniorenrates informieren...