Wenn nichts mehr so ist, wie es eben war: Nach einem Todesfall oder einem Unfall helfen Notfallseelsorger Menschen in Ausnahmesituationen. Seit 20 Jahren besteht die kirchliche Notfallseelsorge mit mittlerweile 14 Engagierten. Doch wie schaffen es die Helfer in extremen Situationen Beistand zu leisten?