Es ist noch wenig los am Sonnabendmittag im Freibad Goltern. Drei oder vier Hunde schwimmen durch das Nichtschwimmerbecken. Dann betritt Chica an der Leine ihres Frauchens das Gelände. Sie sieht das Wasser, die anderen Vierbeiner und fängt nervös an zu kläffen. „Die ist voll aufgeregt“, vermutet Daniela Dau, die die Szene beobachtet. Dau gehört zum Vorstand des Fördervereins für das Freibad und organisiert gemeinsam mit Schwimmmeisterin Antje Berkenkamp nun im fünften Jahr das Hundeschwimmen.

Immer zum Saisonende, erzählen die beiden Frauen, werde das Wasser ein Stück abgelassen. Dann bekommen die Hunde die Möglichkeit, darin zu planschen und zu schwimmen. Damit auch nichts schief geht und alle den richtigen Umgang mit ihren Tieren pflegen, ist seit vier Jahren auch Sina Wehrhahn von der Hundeschule Hannover Land mit dabei.

Das Hundeschwimmen organisieren Schwimmmeisterin Antje Berkenkamp (links) und Daniela Dau vom Vorstand des Fördervereins. Quelle: Janna Silinger

„Ich kontrolliere, dass die Hunde artgerecht ans Wasser geführt werden“, beschreibt die Hundetrainerin ihre Haupttätigkeit bei der jährlichen Aktion. Es gebe auch hin und wieder Tiere, die nicht ins Wasser möchten. „Die können drüben in das Babybecken, das ist noch flacher“, sagt die junge Frau.

Sina Wehrhahn von der Hundeschule Hannover Land beaufsichtigt das Hundeschwimmen. Quelle: Janna Silinger

„Alle die herkommen, gehen glücklich nach Hause“

Doch die meisten Hunde haben im Wasser richtig viel Spaß. „Alle die herkommen, gehen immer glücklich nach Hause“, sagt Wehrhahn. Das unterstreichen auch die Hundebesitzer Ilka Eigendorf und Claudia und Olaf von Brill. Für sie gebe es außerdem genug Gründe, mit ihren Tieren nicht an einen Bach oder einen See schwimmen zu gehen. „Es ist gar nicht so einfach, da etwas Geeignetes zu finden. Entweder sind da Blaualgen oder man muss kilometerweit fahren“, sagt Eigendorf.

Das merkt auch Schwimmmeisterin Berkenkamp an. Das nächste, was sie kenne, sei der Silbersee in Langenhagen. Doch da müsse man schon wieder einige Kilometer fahren. Ein weiteres Problem an öffentlichen Gewässern: die Verunreinigung, sagt Claudia von Brill. Ihr Hund hätte sich schon mal die Pfote an einer Glasscherbe verletzt.

Am Wochenende haben Hunde die Gelegenheit, im Freibad Goltern das Wasser zu testen. Quelle: Janna Silinger

Am Rand klönen die Halter – im Becken spielen die Hunde

Außerdem spiele beim Hundeschwimmen im Freibad der soziale Aspekt eine Rolle. Während am Rand die Halter klönen, planschen die Tiere im Becken zusammen. Oder bellen sich auch mal an – aber das in der Regel nur Spielerei, beruhigt Wehrhahn.

Trotzdem hat die Hundetrainerin immer Helfer dabei, denn alleine sei es unmöglich, die vielen Tiere zu beobachten und aufzupassen, dass diese sich verstehen. „Im vergangenen Jahr hatten wir hier 150 Hunde“, erinnert sie sich. An diesem Sonnabend sind es – zumindest bis zum Mittag – deutlich geringer, wohl auch wegen des nicht ganz so guten Wetters. „Wir sind jetzt bei 26“, sagte Dau. Aber das würden bis zum Abend sicherlich noch mehr werden.

Dau und Berkenkamp zeigten sich in dieser Hinsicht relativ optimistisch. War man doch im Frühjahr auch davon ausgegangen, die Saison im Freibad werde wegen Corona wahrscheinlich katastrophal laufen. Und dann waren es am Ende doch 15.000 Badegäste über den Sommer. „Vor ein paar Jahren, als es mal so viel geregnet hatte, waren nur 11.000 Leute hier“, erinnert sich Dau.

Kiwi genießt das Wasser. Quelle: Janna Silinger

Corona-Sommer war nicht der schlechteste

Der Corona-Sommer sei also nicht der schlechteste gewesen. „Und wir sind froh, dass wir überhaupt aufmachen durften“, fügt Dau hinzu. Die Badegäste hätten sich auch an die Regeln gehalten. „Dafür sind wir sehr dankbar“, sagt Dau.

Nachdem am Wochenende die Hunde noch einmal ins Wasser durften, wird das Freibad jetzt winterfest gemacht. Im Detail bedeutet das, dass einige der Spielgeräte, Teile der Sprunganlage, die Pumpen bei den Wallduschen und dem Pilz im Nichtschwimmerbecken abgebaut werden.

Chica schüttelt sich am Beckenrand. Sie ist noch ein wenig zurückhaltend. Quelle: Janna Silinger

Das Planschbecken soll über den Winter außerdem eine separate Leitung bekommen, damit es nicht mehr gemeinsam mit den anderen Becken gechlort wird. „Dafür buddeln wir die Erde auf“, sagt Berkenkamp. Wir – das heiße Freiwillige vom Förderverein, ergänzt sie. Unterstützung gebe es das ganze Jahr über von ortsansässigen Firmen, Schasse Haustechnik, Gnaß Sanitär, Malerbetrieb Bröder und Noltemeyer. „Die helfen uns immer“, sagt Berkenkamp dankbar.

Von Janna Silinger