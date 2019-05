Großgoltern

Die Badesaison beginnt: Am Freitag, 10. Mai, öffnet ab 17 Uhr das Freibad Goltern. Anschwimmen ist um 18 Uhr. Und pünktlich zum Saisonbeginn öffnet auch das Bistro "blubb" mit einem neuen Betreiber. Dieser stellt sich an diesem Tag auch vor – und verkauft Gegrilltes und Bier zum Sonderpreis. Am Eröffnungstag ist der Eintritt frei. Für die Musik sorgt der Musikzug der Feuerwehr Großgoltern. Später unterhält DJ Futzi die Gäste.

Dann ist das Bad außerhalb der Schulferien jeweils montags bis freitags von 15 bis 20 Uhr sowie an Wochenenden und Feiertagen von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Während der Schulferien kann täglich von 11 bis 20 Uhr geschwommen werden. Für Frühschwimmer öffnet das Freibad von Juni bis Ende August wochentags von 6 bis 8 Uhr.

Von Lisa Malecha