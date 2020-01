Die Glocke auf dem Dach der Kapelle in Langreder bleibt für die nächsten Wochen stumm: Mitarbeiter einer Fachfirma aus Herford haben die rund 670 Jahre alte Glocke am Montag vom Dach der kleinen Kapelle in Langreder gehievt, um das historische Bronzestück aufwendig sanieren zu können. Dafür rechnet die Gemeinde mit Kosten von etwa 15.000 Euro. Bis Ostern soll die Glocke wieder auf das Kapellendach zurückkehren.