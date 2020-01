Sabine Symanski führt nun den Gartenbauverein

Barsinghausen

Der Barsinghäuser Deister-Obst- und Gartenbauverein hat eine neue Führungsspitze. Während der Jahresversammlung des Vereins wurde Sabine Symanski zur neuen Vorsitzenden gewählt. Neue zweite Vorsitzende ist Andrea Ebenhöch. Das Duo löst Thomas Glade ab, der zuletzt als zweiter Vorsitzender den Gartenbauverein geführt hatte, nun aber aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr zur Wiederwahl antrat.

Glade wurde mit großem Dank und einem Blumenstrauß für seine engagierte Vorstandsarbeit verabschiedet. Bei den weiteren Vorstandswahlen wurde Gisela Redder zur zweiten Kassiererin gewählt. Darüber hinaus bestätigten die Mitglieder den ersten Kassierer Bernhardt Stichnoth und den ersten Schriftführer Erwin Hollmann in ihren Ämtern.

Acht Vereinsmitglieder erhalten in diesem Jahr Ehrenurkunden für langjährige Treue zum Verein. Wolfgang Narten (50 Jahre Mitglied) und Heinz Belger (40 Jahre im Verein) konnten ihre Urkunden während der Jahresversammlung persönlich in Empfang nehmen. Zu den ersten Gratulanten gehörte der Präsident des Landesverbandes Niedersächsischer Gartenbauvereine, Dieter Kellermeier, der an der Versammlung in Barsinghausen teilnahm.

Baumschnittkurse sind immer noch begehrt

In seinem letzten Jahresbericht hatte Thomas Glade zuvor noch einmal einen Überblick über die Vereinsveranstaltungen des vergangenen Jahres gegeben. Zu den attraktivsten Angeboten zählten wiederum die Baum­schnittkurse und Rosenschnittlehrgänge, außerdem Fachvorträge, Garten­begehun­gen und die Besuche besonderer garten­bau­li­cher Betriebsstätten.

Der Deister-Obst- und Gartenbauverein zählt zu den traditionsreichsten Vereinen in der Deisterstadt. Vor zwei Jahren hatte der Verein sein 110-jähriges Bestehen gefeiert. Seine stärkste Zeit hatte der Gartenbauverein in den 1950er Jahren mit zeitweise rund 1000 Mitgliedern. Derzeit zählt der Verein noch rund 140 Gartenfreunde.

