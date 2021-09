Barsinghausen

Mit schweren Verletzungen ist ein vierjähriges Mädchen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Zuvor wurde das Mädchen am Mittwochabend beim Überqueren der Ampel an der Kreuzung Rehrbrinkstraße/Wilhelm-Heß-Straße von einem Pkw angefahren.

Nach Angaben der Polizeidirektion Hannover wartete die Vierjährige um etwa 19.30 Uhr gemeinsam mit ihrer Mutter an der Ampel. Als diese auf Grün schaltete, ging das Mädchen einige Schritte vor seiner Mutter über die Straße. Zugleich bog die 63-jährige Fahrerin eines Geländewagens (SUV) des Typs Audi Q3 von der Rehrbrinkstraße anfahrend nach rechts in die Wilhelm-Heß-Straße ein. Dabei erfasste das Fahrzeug das Kind. Die Vierjährige wurde zu Boden geschleudert und geriet unter das noch rollende Auto, ohne von den Rädern überrollt zu werden. Dabei zog sich das Mädchen schwere Verletzungen am Handgelenk, Kopf und dem Oberkörper zu.

Mädchen wird auf Intensivstation behandelt

Die herbeigerufenen Rettungskräfte sowie ein Notarzt versorgten das Mädchen noch am Unfallort und transportierten es anschließend gemeinsam mit seiner Mutter in einem Rettungswagen in die Medizinische Hochschule nach Hannover. Dort wurde die Vierjährige auf der Intensivstation behandelt.

Für die Dauer der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme durch den Verkehrsunfalldienst Hannover sperrte die Polizei Barsinghausen die Unfallstelle. Gegen 22.10 Uhr gab sie den Kreuzungsbereich wieder für den Straßenverkehr frei.

Von Mirko Haendel