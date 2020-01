Nach fast zweijähriger Wartezeit hat die Wilhelm-Stedler-Schule in der Barsinghäuser Innenstadt ein neues Großspielgerät erhalten. Alle rund 220 Kinder nahmen die rund 30.000 Euro teure Anlage mit Motorikparcours, Rutsche, Kletter- und Balanciermöglichkeiten am Dienstag in Betrieb. An der Auswahl des Gerätes aus Robinienholz waren die Grundschüler im Sommer 2019 beteiligt.