Im Kreisschützenverband Deister-Leine hat es Streit und einen Führungswechsel gegeben. Ende Juni ist der bisherige Präsident Peter Nolte von seinem Amt zurückgetreten. Kommissarisch hat nun der Barsinghäuser Rüdiger Gruhl das Amt an der Spitze übernommen – aber nur vorübergehend, wie er betont. Gruhl ist Vorsitzender des Barsinghäuser Schützenvereins von 1901.

Nolte, der seit 2014 im Amt war, habe „hingeschmissen“, berichten Insider des Kreisschützenverbandes. „Ja, das kann man so sagen“, bestätigt Gruhl. Es habe Auseinandersetzungen sowie Kritik an der Amtsführung des früheren Vorsitzenden gegeben, allerdings habe es sich dabei eher um einzelne Stimmen gehandelt. Nolte habe sein Amt am 26. Juni zur Verfügung gestellt. Das Präsidium des Kreisschützenverbandes hat Gruhl, der bisher lediglich im erweiterten Vorstand mitgewirkt hat, daraufhin kommissarisch mit der Führung betraut. Ebenfalls kommissarisch im Amt ist Geschäftsführerin Antje Ziemer, deren Vorgängerin zu Jahresbeginn gestorben war.

Versammlung im Oktober

Auf Bitten von Vizepräsident Hans-Theo Rappmund habe er sich bereit erklärt, das Amt an der Spitze zu übernehmen, sagt Gruhl. Für Oktober ist nun eine Delegiertenversammlung des Kreisschützenverbandes vorgesehen, bei der die kommissarischen Personalentscheidungen bestätigt werden sollen. „Ich werde kandidieren“, kündigt Gruhl an. Er wolle das Führungsamt aber nur bis zur nächsten regulären Delegiertenversammlung im März 2022 ausüben. „Ich bin der Meinung, dass ich als 01-Vorsitzender besser aufgehoben bin“, sagt der kommissarische Präsident. „Wir sollten bis dahin jemand anderes finden.“

Gruhl hofft, dass Auseinandersetzungen und Differenzen im Kreisschützenverband mit der personellen Neuaufstellung Geschichte sind. In der jüngsten Präsidiumssitzung habe „große Einigkeit“ geherrscht, berichtet der kommissarische Präsident. „Wir sollten alle an einem Strang ziehen.“

16 Vereine im Kreisverband

Zum Kreisschützenverband Deister-Leine gehören 16 Schützenvereine aus Barsinghausen, Wennigsen, Gehrden, Ronnenberg, Wettbergen und Hemmingen-Arnum mit insgesamt 1307 Mitgliedern. Die meisten Schützenvereine seien bisher „wohl noch einigermaßen glimpflich“ durch die Corona-Krise gekommen, sagt Gruhl. Er betont allerdings, die jüngsten Zahlen zur Mitgliederentwicklung nicht von allen Vereinen zu kennen. Im eigenen Schützenverein von 1901 habe sich die Fluktuation in Grenzen gehalten. „Es sind Leute ausgetreten, andere sind aber auch eingetreten.“

Von Andreas Kannegießer