Winninghausen

Der Fahrer einer 30 Tonnen schweren Rübenerntemaschine ist am Sonntagvormittag mit seiner Maschine von einem Feldweg in der Nähe von Winninghausen abgekommen. Das Fahrzeug kippte in einen neben der Fahrbahn verlaufenden Entwässerungsgraben.

Verletzt wurde niemand, auch Betriebsstoffe sind nicht ausgelaufen, sodass keine Gefahr für die Umwelt bestand. Der Eigentümer will sich am Montag um einer Bergung der Maschine kümmern. Aufgrund des hohen Gewichts ist zum Aufrichten der Erntemaschine ein Schwerlastkran erforderlich, der nicht früher zur Verfügung steht. Bis dahin muss das Unfallfahrzeug vor Ort liegen bleiben.

Von Uwe Kranz