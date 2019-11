Rotes Kreuz belohnt jahrzehntelanges Engagement beim Blutspenden

Großgoltern

Jeweils hundertmal haben die drei Barsinghäuser Thomas Vadasz, Frank Hölscher und Torsten Jonas Blut beim Deutschen Roten Kreuz ( DRK) gespendet. Bei der Jubiläumsspende im Gebäude der Albert-Schweitzer-Schule in Großgoltern sind die drei Männer jetzt für ihr jahrzehntelanges Engagement belohnt worden. Die Golterner DRK-Vorsitzende Gitta Gäfke und ihre Stellvertreterin Sieglinde Jackl überreichten Präsentkörbe an Vadasz und Hölscher sowie einen Tankgutschein an Jonas. „Die Jubiläumsspender können sich aussuchen, welches Präsent sie bevorzugen“, sagte Gäfke.

In der Bevölkerung geht die Bereitschaft zum Blutspenden insgesamt zurück, wie Jackl berichtete. „Früher kamen auch mal 100 Spender zu einer Blutspende, jetzt sind wir mit 50 zufrieden“, sagte sie. Die drei Jubiläumsspender allerdings haben über Jahrzehnte hinweg unermüdlich gespendet und denken auch künftig nicht ans Aufhören. „Man hilft anderen Menschen, und es gibt jedes Mal einen kostenlosen Gesundheitscheck“, begründete Vadasz aus Göxe sein Engagement. „Und es gibt hier nach der Spende immer sehr gutes Essen“, ergänzte der 53-Jährige schmunzelnd.

Bei jedem Termin dabei

Frank Hölscher hat vor 43 Jahren erstmals Blut gespendet. „Ich war als 18-Jähriger im Jugendrotkreuz und in einer Volkstanzgruppe aktiv“, erinnerte er sich. Danach sei er dabei geblieben. „Ich versuche, jeden Blutspendetermin wahrzunehmen“, sagte Hölscher, der in der Barsinghäuser Kernstadt zuhause ist. „So schaffe ich bestimmt auch noch die 150. Blutspende.“ Auch Jonas ist seit Jahrzehnten unermüdlich dabei: „Ich habe als 19-Jähriger begonnen“, erinnerte sich der heute 53-jährige Barsinghäuser.

Der DRK-Ortsverein Goltern nimmt die Blutspenden im Wechsel in der Grundschule in Großgoltern und im Dorfgemeinschaftshaus in Stemmen an. Der nächste Termin steht bereits fest: Gespendet werden kann wieder am 31. Januar 2020 in Stemmen.

Von Andreas Kannegießer