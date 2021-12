Barsinghausen

Ein Wellness-Wochenende im Sporthotel Fuchsbachtal mit Abendessen im griechischen Restaurant „Palast“, ein Vier-Gänge-Candlelight-Dinner sowie der Besuch des Bergwerksmuseums inklusive Einfahrt in den Klosterstollen – auf Initiative des Rotary Club Bad Nenndorf konnten Isabelle und Sven Deinert aus Stendal ein paar entspannende Tage am Deister verbringen. Das Ehepaar wurde stellvertretend für alle Pfleger und Pflegerinnen der Corona-Intensivstation des Stendaler Johanniter-Krankenhauses ausgewählt, um den Pflegekräften zu danken für ihren unermüdlichen Einsatz während der Corona-Pandemie.

Bundesweite Aktion der Rotarier

Die lokale Initiative ging von Walther Wever, Rotarier und designierter District Govenor, aus und ist Teil einer bundesweiten Aktion der Rotarier. Der Rotary Club Bad Nenndorf fördert unter anderem das öffentliche Gesundheitswesen und will mit dieser Aktion den sozialen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft stärken. „Gerade in solchen außergewöhnlichen Ereignissen wie die Corona-Pandemie ist die Bedeutung des Engagements für die Gemeinschaft unschätzbar“, betonte Wever.

Unterstützt wurde die Initiative des Rotary Clubs vom Bergwerkmuseums Klosterstollen und dem Sporthotel Fuchsbachtal.

Von Mirko Haendel