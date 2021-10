Barsinghausen

Mit kultigen Bands aus der Region und einer neuen Konzertreihe startet der ASB-Bahnhof in Barsinghausen nach langem Corona-Aus wieder durch. Los geht es am Sonnabend, 23. Oktober, um 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) mit einer Rocknacht mit den Bands Uli-Holzberger-Trio, Schrei! und Glutsucht.

, Martin Hartmann (Bass, von links), Jens Meier (Schlagzeug) und Uli Holzberger (Gitarre und Gesang) spielen größtenteils eigene deutschsprachige Kompositionen. Quelle: privat

Mit den drei Bands holen die Macher der Bahnhofskonzerte keine Unbekannten auf die Bühne mit Gleisanschluss. Schrei! mit Frontmann Rudi Haußels und auch das Uli-Holzberger-Trio mit ASB-Chef Jens Meier am Schlagzeug haben bereits im ASB-Bahnhof gespielt. Auch die Oldenburger Hardrock-Formation Glutsucht ist schon im Bahnhof aufgetreten, allerdings damals noch unter ihrem alten Namen Gentility.

Guter Deutschrock

Alle drei Bands haben sich gutem Rock mit überwiegend deutschen Texten verschrieben. Das Uli-Holzberger-Trio hat in letzter Zeit sein Repertoire noch mal deutlich erweitert und geniale Videos auf Youtube hochgeladen. Schrei! und Glutsucht haben beide sogar ein neues Album am Start. Glutsucht brachte im Sommer „Urbane Dekadenz“ auf den Markt. Und Schrei! wird in Barsinghausen sicherlich Stücke aus dem neuen Album „Stoersender – Anthropozän“ präsentieren.

Glutsucht hat ein neues Album herausgebracht. Quelle: privat

Es gilt die 2-G-Regeln. Das bedeutet: Nur Besucherinnen und Besucher, die geimpft oder genesen sind, dürfen rein. Einen entsprechenden Nachweis müssen sie dabei haben. Wer sich das Ausfüllen von Zetteln ersparen möchte, sollte sich die Luca-App auf seinem Smartphone installieren, über die man sich am Eingang einloggen kann.

Hier gibt es Karten

Karten für die Rocknacht am 23. Oktober im Barsinghäuser ASB-Bahnhof, Berliner Straße 8, gibt es im Vorverkauf für 15 Euro im ASB-Bahnhof oder für 17 Euro an der Abendkasse. Tickets bekommt man außerdem in allen Reservix-Vorverkaufsstellen (zuzüglich Gebühren) und online auf asb-bahnhof.reservix.de.

Von Jennifer Krebs