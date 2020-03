Rockband Don’t feed the Ducks spielt im ASB-Bahnhof

Barsinghausen

Premiere für die Lokalmatadore von der Barsinghäuser Band Don’t feed the Ducks: Zum ersten Mal spielt das Rockquartett am Sonnabend, 7. März, im ASB-Bahnhof. Das Konzert beginnt um 20.15 Uhr, Einlass ist ab 19.15 Uhr.

Die Musiker freuen sich nach eigenen Angaben sehr auf das Heimspiel. „Wir spielen unwahrscheinlich gerne live. Und der ASB-Bahnhof ist ein toller, etablierter Veranstaltungsort für Livemusik in Barsinghausen“, sind sich die Bandmitglieder einig.

Seit 2017 ein Quartett

Mehrere Jahre musizierten und tourten die Ducks in Dreierbesetzung mit Thomas Rode (Gesang, Gitarre), Stefan Schubert (Schlagzeug) und Thomas Kreissl (Bass, Gesang) als lokale Rock-Coverband. Im Jahr 2017 beschloss die Band, alte Pfade zu verlassen und sich personell in klassischer Rockbandbesetzung (Gesang, zwei Gitarren, Bass und Schlagzeug) musikalisch neu aufzustellen.

So stieß Ralf Mehwald (Gesang, Gitarre) dann als nunmehr viertes Mitglied zur Band. Daraufhin arbeiteten Don’t feed the Ducks an den Arrangements der Stücke und stellten die Songs neu zusammen. Neben den gecoverten Rocksongs unter anderem von Gary Moore, Bruce Springsteen, Brian Adams, Fisher Z. oder Goo goo dolls ergänzen viele eigene Kompositionen die Setlist.

Spaß an guter Musik

Don’t feed the Ducks beschreibt sich selbst als Liveband mit der Zielsetzung, jedes Konzert zu einem gemeinsamen besonderen Erlebnis mit dem Publikum zu machen. Unbeschwertheit, Spaß an guter Musik und immer ein bisschen aufsehenerregendes Spektakel stehen dabei im Vordergrund.

Eintrittskarten für das Konzert gibt es zum Preis von 12 und 15 Euro an der Abendkasse sowie im Vorverkauf im ASB-Bahnhof, in allen Reservix-Vorverkaufsstellen und online unter www.asb-bahnhof.reservix.de.

Von Frank Hermann