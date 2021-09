Barsinghausen

Hand in Hand: Am Sonnabend, 18. September, um 12 Uhr soll eine Menschenkette von Hamburg bis ins italienische Padua ein sichtbares Zeichen gegen das Sterben im Mittelmeer setzen. Die Kette, die am Sonnabend für eine halbe Stunde geschlossen werden soll, führt auch durch Barsinghausen. Der Runde Tisch für Integration und „Barsinghausen ist bunt“ rufen die Einwohnerinnen und Einwohner auf, sich daran zu beteiligen. Die Veranstalter freuen sich über jede Gruppe oder Einzelperson, die sich um 11.45 Uhr am Thie einfinden, um einen Teil der Kette durch Europa zusammenzufügen und ein starkes Zeichen zu setzen. An die Corona-Auflagen werde man sich halten.

Kenternde Boote im Mittelmeer

Die Aktion soll das Schicksal der Flüchtlinge, die im Mittelmeer ertrinken oder unter unmenschlichen Bedingungen in Auffanglagern warten, ins Bewusstsein rücken. Der Verein „Rettungskette für Menschenrechte“ hat das Event in Deutschland, Österreich und Italien organisiert.

Die Sprecherinnen der Barsinghäuser Veranstalter, Jutta Sprengel-Steinert und Sybille Busse, sind der Überzeugung, „dass die gegenwärtig in Europa praktizierte Flüchtlingspolitik die Grundwerte, die wir für uns selbst in Anspruch nehmen und für überlegen erklären, im Dreck der Flüchtlingslager und in den kenternden Booten im Mittelmeer verschwinden lässt“. Mit der Aktion verteidige man auch seine eigenen Rechte und Werte, sagen sie. Ihnen sei unverständlich, dass Städten und Landkreisen, die dies wollten, verwehrt werde, mehr Menschen aufzunehmen. „Wir wünschen uns eine Politik, die eine geordnete Einwanderung ermöglicht und Verfolgten eine sichere Heimat gibt.“

Von Jennifer Krebs