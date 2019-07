Barsinghausen

Passend zum Start der Sommerferien haben die Geschäfte in der Barsinghäuser Innenstadt das Motto Reisezeit für ihre nächste Samstag-plus-Aktion in der Barsinghäuser Fußgängerzone ausgewählt. Am Sonnabend, 6. Juli, bieten die knapp zwei Dutzend teilnehmenden Geschäfte ihren Kunden kleine Aufmerksamkeiten passend zum ausgewählten Tagesmotto an.