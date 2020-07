Barsinghausen

Die Barsinghäuser Schwerpunktfeuerwehr musste am Dienstagabend kurz nach 18 Uhr in der Rehrbrinkstraße eine längere Ölspur beseitigen. Ein Auto hatte auf einer Länge von rund 200 Metern Motoröl verloren, das von dem nachfolgenden Verkehr bereits zu einer teilweise zwei Meter breiten Spur auf dem Asphalt verteilt worden war. An der Einsatzstelle sicherten die Feuerwehrleute zuerst die Straßenabläufe, sodass kein Öl in den Regenwasserkanal und in den Abwasserkanal fließen konnte. Danach wurde die Ölspur abgestreut, das Bindemittel wieder aufgenommen und letztlich entsorgt. Während der Arbeiten musste die Polizei die Fahrbahn sowie die Kreuzung Rehrbrinkstraße/ Wilhelm-Heß-Straße/Poststraße zeitweise voll sperren. Im Einsatz waren zehn Feuerwehrleute mit zwei Fahrzeugen. Nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet.

Von Andreas Kannegießer