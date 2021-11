Region Hannover

Die Region Hannover wird mit Unterstützung der Ärzteschaft in diesen Tagen die Zahl der mobilen Impfteams von derzeit acht auf 16 erhöhen. Davon profitiert auch Barsinghausen.

Es sei geplant, an verschiedenen Orten in der Region Hannover temporär mit mobilen Teams ausgestattete feste Impfstationen einzurichten. „Wir haben uns dazu eng mit den Städten und Gemeinden abgestimmt und Orte ausgewählt, die gut erreichbar sind“, berichtet Gesundheitsdezernentin Cora Hermenau.

Stationen für mindestens sechs Wochen

So werden voraussichtlich ab dieser Woche in Laatzen, Neustadt und Burgdorf für mindestens sechs Wochen Impfteams Station beziehen. Stationen in Hannover, Langenhagen, Barsinghausen und Garbsen sollen folgen.

„So gewährleisten wir, dass Menschen dort auch tatsächlich eine Anlaufstelle finden, wenn sich das Angebot herumspricht“, sagt Hermenau. Gleichzeitig betont sie, dass die Angebote des Gesundheitsamts nicht die Impfungen beim Hausarzt oder der Hausärztin ersetzen, sondern nur ergänzen. Details, etwa wann genau und wo das Impfteam in Barsinghausen Station bezieht, hat die Region noch nicht mitgeteilt.

Von Mirko Haendel