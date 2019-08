Für den Tag des Handballs ist Nationalspieler Timo Kastening an die Goetheschule Barsinghausen zurückgekehrt. Er schrieb Autogramme und beantwortete viele Fragen der KGS-Schüler. Der 24-Jährige lobte die engagierte Handball-Nachwuchsarbeit in Barsinghausen – und erfüllte am Ende noch einen besonderen Fotowunsch.