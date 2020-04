Ratssitzung: Nach 30 Sekunden ist schon alles vorbei

Barsinghausen

Es war die kürzeste Ratssitzung, die es in der Barsinghäuser Geschichte jemals gegeben hat: Nicht einmal eine halbe Minute benötigte Ratsvorsitzende Claudia Schüßler ( SPD) am Dienstagmittag, um die Sitzung des Rates zu eröffnen, gleich darauf die Beschlussunfähigkeit des Gremiums festzustellen und die Sitzung wieder zu beenden. Auch die Besetzung war bemerkenswert: Anwesend waren außer Schüßler lediglich Bürgermeister Marc Lahmann und Protokollführer Andreas Schroeter vom Gremien- und Presseamt der Stadt.

Die Sitzung des Rates in dieser ungewöhnlichen Form ist einem formaljuristischen Kunstgriff geschuldet, um den Bestimmungen der niedersächsischen Kommunalverfassung zu entsprechen. Der Rat der Stadt muss dringend mehrere Beschlüsse fassen, um wichtige Weichen in Zeiten der Corona-Pandemie zu stellen. Normalerweise ist das Gremium erst beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner 39 Mitglieder anwesend ist. Eine solche Zusammenkunft im großen Kreis möchten aber sowohl Politik als auch die Verwaltung in dieser Zeit vermeiden.

Anzeige

Politik verzichtet auf Kritik an Verwaltung

Den Buchstaben des Gesetzes zufolge ist nach der am Dienstag abgebrochenen Sitzung der Rat der Stadt beim nächsten Mal auch dann beschlussfähig, wenn weniger als die Hälfte seiner Mitglieder dabei ist. Das soll am 21. April genutzt werden: An diesem Tag sollen sich möglichst nur die Vorsitzenden der sieben Barsinghäuser Ratsfraktionen zusammenfinden, um über jene Beschlussvorlagen abzustimmen, die in dieser Krisenzeit keinen Aufschub dulden.

Schüßler betonte, dass sich die Politik angesichts der Herausforderungen der Corona-Pandemie derzeit mit Kritik sehr zurückhalte. „Das ist die Zeit der Verwaltung“, sagte die Ratsvorsitzende, die auch Landtagsabgeordnete ist. „Wir wollen keinen Sand ins Getriebe streuen.“ Es habe sich gezeigt, dass die Gesellschaft auf eine Situation wie der Pandemie mit dem neuen Virus nicht eingestellt gewesen sei, sagte Schüßler und verwies etwa auf die überall fehlende Schutzausrüstung. „Wir müssen künftig darüber nachdenken, wie wir solche Probleme lösen können.“

Büros werden nicht doppelt belegt

Lahmann lobte die derzeitige Zurückhaltung der Politik: „Das ist in Krisenzeiten auch gut so“, sagte er. Der Bürgermeister berichtete, dass in den Kommunalverwaltungen durchaus Aktenordner mit Handlungsanweisungen für sogenannte Großschadenslagen vorhanden seien. Darin sei etwa geregelt, wie bei Terroranschlägen, Geiselnahmen, Amoktaten oder auch einem Unfall im Kernkraftwerk Grohnde vorzugehen sei. Auch die Ausbreitung von Krankheiten sei dort Thema. Vieles sei aber lange nicht fortgeschrieben worden oder entspreche nicht den tatsächlichen aktuellen Herausforderungen. „Man kann nicht an alles denken in so einer Situation“, sagte Lahmann.

Die Stadtverwaltung selbst sieht sich insgesamt gut aufgestellt in der aktuellen Krise. Rund 20 Mitarbeiter der inneren Verwaltung nutzen nach den Worten des Bürgermeisters derzeit die Möglichkeit, von zu Hause aus zu arbeiten. Büros, die wegen der räumlichen Enge in den Rathäusern doppelt belegt sind, sollen derzeit umschichtig von nur jeweils einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter genutzt werden. „Wir nutzen die Möglichkeiten der flexiblen Arbeitszeit bis in die Abendstunden“, berichtete der Verwaltungschef. Bedienstete aus verschiedenen Bereichen würden derzeit auch zu ganz anderen als ihren gewohnten Tätigkeiten herangezogen – etwa zur Kontrolle der Einhaltung der Corona-Verordnungen. „Die Verwaltung ist schon sehr flexibel“, sagte Lahmann.

Digitalisierung kommt sprunghaft voran

Kurzfristig hat die Stadtverwaltung eine neue Telefonanlage beschafft und damit die technischen Voraussetzungen für Fernkonferenzen mit mehr als drei Teilnehmern geschaffen. Auch in der SPD würden bei Fraktions- und Vorstandssitzungen inzwischen Videokonferenzen geschaltet, berichtete Schüßler. „Die Digitalisierung macht im Zuge der Corona-Krise einen Sprung nach vorne.“

In der nächsten Sitzung am 21. April soll der Rat beschließen, dass Entscheidungskompetenzen für die Dauer der Krise vom Rat an den Verwaltungsausschuss oder an die Stadtverwaltung delegiert werden. Entschieden werden soll auch über die Aussetzung der Gebührenpflicht für Kinderbetreuungseinrichtungen, so lange diese geschlossen sind. Die Alte Zeche soll eine Liquiditätsbeihilfe aus der Stadtkasse erhalten, und auch das Barsinghäuser Weihnachtsdorf wird auf der Tagesordnung stehen: Der Rat soll zustimmen, dass das Dorf formal künftig vom Stadtmarketingverein Unser Barsinghausen ausgerichtet wird.

Lesen Sie auch

Von Andreas Kannegießer