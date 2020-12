Barsinghausen

Vorweihnachtlich-festliche Stimmung ist besonders gut in der Dunkelheit und Dämmerung zu spüren, wenn Gebäude illuminiert sind oder angestrahlt werden. Das Barsinghäuser Rathaus aber hat zusätzliche Beleuchtung gar nicht nötig, um auch so einen erhabenen Anblick zu bieten: Auf diesem Foto von Dieter Ludewig aus Egestorf spiegelt sich das historische Fachwerkgebäude von 1682 im unbewegten Wasser des Ziegenteiches. „Für mich zeigt es Stille, Romantik und Nachdenkliches in einem Bild“, kommentiert Ludewig sein Bild, das er per Langzeitbelichtung von einem Stativ aus aufgenommen hat.

Auch den Barsinghäuser ASB-Bahnhof hat Ludewig in der Adventszeit im wahrsten Wortsinn ins rechte Licht gerückt. „Das Bild zeigt Harmonie und Stille“, sagt Ludewig. Und weihnachtliche Atmosphäre komme natürlich auch durch.

Der Barsinghäuser ASB-Bahnhof ist in der Weihnachtszeit festlich illuminiert. Quelle: Dieter Ludewig

Von Andreas Kannegießer