Barsinghausen

Das in den vergangenen Monaten neu oder wiedergewählte Führungspersonal der Barsinghäuser Ortsfeuerwehren ist nun auch offiziell im Amt bestätigt worden. Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am Donnerstag zwei Ortsbrandmeister und vier stellvertretende Ortsbrandmeister zu Ehrenbeamten ernannt, die meisten für die Dauer von jeweils sechs Jahren. Bürgermeister Henning Schünhof und Ratsvorsitzende Claudia Schüßler (SPD) überreichten den leitenden Feuerwehrmännern ihre Ernennungsurkunden.

Führungslehrgänge aus Bayern nicht anerkannt

Wiedergewählt wurden die beiden Ortsbrandmeister Jörg Linne (Eckerde) und Karsten Sieveritz (Holtensen). Ernannt wurden auch die stellvertretenden Ortsbrandmeister Matthias Bartels (Großgoltern), Frank Hinze (Holtensen), Helmut Voshage (Kirchdorf) und Bastian Zimmermann (Winninghausen). Der neue Winninghäuser Ortsbrandmeister Daniel Steingrube – er ist dort Nachfolger von Henning Schünhof – kann dagegen noch nicht zum Ehrenbeamten ernannt werden. Seine in Bayern absolvierten Führungslehrgänge sind zum Ärger der Barsinghäuser Stadtverwaltung vom Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz nicht anerkannt worden, sodass Steingrube zunächst formal nur mit der Wahrnehmung der Dienstgeschäfte beauftragt werden konnte.

Von Andreas Kannegießer