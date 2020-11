Barsinghausen/Kirchdorf

Randalierer haben zwischen Montagnachmittag, 2. November, und Donnerstagnachmittag, 5. November, einen grauen VW Golf beschädigt. Das Auto stand laut Polizei von Montag, 16.30 Uhr, bis Mittwoch an der Heinrichstraße. Ab Mittwoch war es dann an der Ellernstraße in Kirchdorf geparkt. In dieser Zeit haben Unbekannte die Heckklappe zerkratzt und beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 500 Euro. Täterhinweise liegen zur Zeit nicht vor. Zeugen können sich unter Telefon (0 51 05) 52 30 bei der Polizei Barsinghausen melden.

Von Lisa Malecha