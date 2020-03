Räuber überfallen Tankstelle an der Rehrbrinkstraße

Barsinghausen

Kurz vor Geschäftsschluss gegen 22 Uhr haben unbekannte Täter am Sonntagabend eine Tankstelle an der Rehrbrinkstraße in Barsinghausen überfallen. Sie konnten nach der Tat in unbekannte Richtung flüchten. An der sofort eingeleiteten Fahndung war auch ein Polizeihubschrauber beteiligt, der mit Nachtsichtgeräten und einer Wärmebildkamera ausgerüstet ist. Die Räuber konnten dennoch entkommen. Nähere Informationen zu dem Überfall will die Polizei im Laufe des Vormittages geben.

Von Andreas Kannegießer