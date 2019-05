Groß Munzel

Seit einem Monat ist der ma­rode, vor allem durch Baumwurzeln geschädigte Radweg entlang der Landesstraße 392 in Höhe des Sportplatzes in Groß Munzel bereits gesperrt – jetzt hat die Stadt die Benutzungspflicht aufgehoben. Auch die Verbotsschilder und die breiten Sperrbaken sind seit Mittwoch abgebaut. Damit hat die Verwaltung zu einer Notlösung gegriffen. Denn so kurios es klingt: Nur weil die eigentlich bestehende Benutzungspflicht für den Radweg aufgehoben wurde, darf er nun wieder genutzt werden.

Da Radfahrer durch den rechtlichen Eingriff der Stadt nun selbst entscheiden können, ob sie auf der Straße fahren wollen oder nicht, konnte auch die Sperrung des Radwegs wieder aufgehoben werden – weil dann keine Haftungsgründe mehr gegeben sind. Die Haftung würde beim Land liegen, die Stadt hat durch ihr Vorgehen nun allgemein Rechtssicherheit geschaffen. Allerdings soll innerhalb eines Monats, so hat es die Straßenmeisterei in Wennigsen mitgeteilt, der Weg wieder gefahrlos befahren werden können – dank einer provisorischen Sanierung.

Stadt will Arbeiten übernehmen

Die Landesbehörde für Straßenbau und die Stadt hatten sich darauf geeinigt, dass die Stadt den Weg kurzfristig saniert. „Bei dieser aus meiner Sicht schönen und unbürokratischen Absprache hatten wir uns darauf geeinigt, dass das Land uns die Kosten erstattet“, sagt der Erste Stadtrat Thomas Wolf. Denn obwohl eigentlich die Landesbehörde zuständig ist, wollte die Stadt die Sofortmaßnahmen planen und ausführen lassen – „aus Kapazitätsgründen“, wie die Verwaltung mitteilt. Doch eben diese Zusage der Kostenübernahme durch das Land fehle noch immer.

Gespräche mit Straßenmeisterei laufen

Dennoch ist die Stadt der Meinung, dass eine kurzfristige Lösung her muss. „Wir wollen Teile des Weges neu asphaltieren, auch wenn damit zu rechnen ist, dass die Wurzeln den Weg bald wieder beschädigen“, sagt Wolf. „Es ist unhaltbar, dass Kinder dort auf der Landesstraße fahren müssen.“ Immerhin handele es sich um einen wichtigen Schulweg zur Munzeler Grundschule. „Wir sind sehr unglücklich darüber, dass wir mit der provisorischen Sanierung des Radwegs noch nicht beginnen konnten“, sagt der Erste Stadtrat.

Dass der Radweg kurzfristig wieder so hergestellt werden muss, dass er auch genutzt werden kann, findet auch die Zustimmung von Rolf Hatesohl von der Straßenmeisterei Wennigsen. Laut Hatesohl laufen derzeit Gespräche mit der Stadt darüber, wie der Weg kurzfristig hergerichtet werden kann. „Das kann baulich geschehen, indem wir Teile der Wurzeln entfernen, oder aber indem die Unebenheiten nur abgefräst werden“, sagt er und weist auf die hohen Kosten bei der ersten Variante hin. „Für eine provisorische Reparatur ist das unverhältnismäßig“, meint er. Dennoch ist Hatesohl zuversichtlich, dass eine Lösung gefunden und die Arbeiten innerhalb eines Monats abgeschlossen sein können.

Weg wird seit Jahren kritisiert

Der Zustand des Radwegs entlang der Straße Auf dem Damm steht seit Jahren immer wieder in der Kritik. Besonders beiderseits der Südaue-Brücke und der Sportplatzzufahrt ist der Asphalt an vielen Stellen von Baumwurzeln hochgedrückt und aufgerissen. Der Weg soll ohnehin im Rahmen der geplanten Sanierung der Landesstraße 392 umfangreich saniert werden. Experten haben laut Wolf bereits festgestellt, dass eine einfache Sanierung nicht möglich ist. Denn die großen Bäume entlang des Weges würden laut Wolf die Fahrbahn immer wieder hochdrücken und beschädigen. „Man muss sich langfristig zwischen Bäumen und Radweg entscheiden“, sagt er.

Hauptziel der Sanierung der Landstraße ist es, die Verkehrslärmbelastung für die Einwohner zu reduzieren. Darum wird als Pilotprojekt für Niedersachsen ein sogenannter Flüsterasphalt als neuer Fahrbahnbelag eingebaut. Zudem wird dann auch der Radweg dauerhaft saniert und erneuert. Vor dem Gelände der früheren Zuckerfabrik soll darüber hinaus ein ganz neuer Radweg gebaut werden, ohne dass die dortige Lindenreihe weichen muss.

Von Lisa Malecha