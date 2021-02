Mehrere hundert fahrradbegeisterte Bürger haben Vorschläge zum neuen Radverkehrskonzept der Stadt Barsinghausen gemacht. Viele der Ideen werden nun in den Entwurf eingearbeitet werden. Bei der Umsetzung von zentralen Forderungen ist die Stadt aber auf das Land angewiesen

So soll Barsinghausen attraktiver werden: Die Planer plädieren für von mehr Fahrradschutzstreifen – so wie hier in Großgoltern. Quelle: Andreas Kannegießer