Egestorf

Ein Auto ist am Sonnabend am Forellenweg auf ein Fahrrad aufgefahren. Der 35-jährige Radfahrer aus Barsinghausen hatte plötzlich angehalten, was ein 58-jähriger Renault-Fahrer hinter ihm zu spät erkannte. Verletzt wurde niemand. Der Unfall ereignete sich gegen 16.30 Uhr.

Schon kurz vorher wäre es beinahe zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden gekommen. Mit seinem Herrensportrad war der Radfahrer auf der Nienstedter Straße in Richtung Deister unterwegs gewesen und war dann ohne deutliches Handzeichen nach links in den Sonnenweg abgebogen. Der 58-jährige Barsinghäuser, der mit seinem Renault hinter ihm fuhr und in diesem Moment überholen wollte, musste ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Radler bespuckt Autofahrer

Es kam auf der Straße zum Streit, der Radfahrer bespuckte Autofahrer und Wagen. Als der Radfahrer in Richtung Forellenweg weiterfuhr, folgte ihm der Autofahrer.

Die Polizei leitete gegen die beiden Beteiligten entsprechende Ermittlungsverfahren ein. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon (0 51 05) 52 30 zu melden.

Von Jennifer Krebs