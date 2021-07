In einem ersten gemeinsamen Projekt von Hannah-Arendt-Gymnasium in Barsinghausen-Kirchdorf und Volkshochschule Calenberger Land befassen sich die zehnten Klassen in dieser Woche mit Alltagsrassismus. Ziel sei es, an der eigenen Sensibilität für dieses Thema zu arbeiten, sagt Schulleiterin Silvia Bethe.