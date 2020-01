Die Stadt muss eine weitere Verzögerung bei ihrem Nothilfeplan zum Bau neuer Kinderbetreuungseinrichtungen hinnehmen. Es gab Probleme rund um die komplexe Ausschreibung der neuen Kitas in Containerbauweise.

Auf dem sogenannten Feuerwehrplatz an der Wilhelm-Heß-Straße will die Stadt eine Kinderkrippe in Containerbauweise errichten lassen. Quelle: Andreas Kannegießer