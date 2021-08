Barsinghausen

Die Kunden von Postbank und Post in Barsinghausen können endlich aufatmen: Nach mehr als einmonatiger Schließung wird die Postbankfiliale an der Poststraße am Donnerstag, 12. August, wieder geöffnet. Nach Mitteilung der Postbank sind die Reparaturarbeiten an den technischen Einrichtungen der Filiale nun abgeschlossen.

Die Filiale war am 7. Juli von einer folgenreichen Überspannung im Stromleitungsnetz des Gebäudes betroffen und war seitdem geschlossen. Kassensysteme, IT-Geräte, Automaten und sogar die automatische Zugangstür waren ausgefallen und mussten überwiegend ersetzt werden.

Weil notwendige Bauteile nicht sofort verfügbar waren, hatten sich die Reparaturarbeiten verzögert. Die Postbank musste ihren Zeitplan für die Wiederöffnung mehrfach korrigieren.

Von Andreas Kannegießer