Barsinghausen

Die Wiederöffnung der Postbankfiliale in der Poststraße in Barsinghausen verzögert sich. Nach Mitteilung der Postbank wird die Filiale, in der auch alle Postdienstleistungen angeboten werden, voraussichtlich am 28. Juli wieder für den Kundenbetrieb geöffnet. Die im Stadtwerke-Gebäude untergebrachte Filiale war am 7. Juli von einer verheerenden Überspannung im Stromleitungsnetz betroffen und ist seitdem geschlossen. Kassensysteme, IT-Geräte, Automaten und sogar die automatische Zugangstür waren ausgefallen und mussten überwiegend ersetzt werden. Inzwischen seien nur noch Restarbeiten zu erledigen, teilt die Postbank mit.

Von Andreas Kannegießer