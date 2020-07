Barsinghausen

In einem Getränkemarkt in Barsinghausen hat jemand am Sonnabend mit einem gefälschten Geldschein bezahlt. Die Kassiererin merkte erst bei der Kassenprüfung, dass die 20-Euro-Note nicht echt ist und verständigte die Polizei. „Der Schein sieht echtem Geld zum Verwechseln ähnlich“, sagt Polizeihauptkommissar Michael Waßmann. Aber: Bei der falschen Banknote fehlen die Sicherheitsmerkmale, und auf der Rückseite ist in blauer Schrift „prob copy“ aufgedruckt.

Polizei warnt vor Movie Money

Die Polizei warnt vor diesem sogenannten Movie Money. Dabei handelt es sich um eine Filmrequisite, die nur echt aussehen soll, aber kein echtes Zahlungsmittel ist. Die Farbkopien können für wenig Geld im Internet erworben werden.

Zeugen bitte melden

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Barsinghausen unter Telefon (05105) 5230 zu melden. Den Beamten sind bereits mehrere Fälle von Falschgeld bekannt. Die Polizei rät, Wechselgeld genau anzusehen. Wer Falschgeld entdeckt hat, sollte sich umgehend melden.

Von Jennifer Krebs