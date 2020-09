Barsinghausen

Die Barsingäuser Polizei sucht einen namentlich unbekannten Zeugen, der am Montag zwischen 16.45 und 17 Uhr eine Unfallflucht auf dem BBM-Parkplatz an der Marie-Curie-Straße beobachtet haben soll. Ein blauer Audi A 3 stieß in diesem Zeitraum beim Rangieren gegen einen geparkten BMW. Beim Zusammenstoß entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Das Autokennzeichen des Unfallfahrers ist laut Polizei bekannt und die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Unfallflucht ein. Die Polizei bittet den unbekannten Zeugen, sich auf dem Kommissariat unter Telefon (05105) 5230 zu melden.

Von Frank Hermann