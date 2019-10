Barsinghausen

Zeugen haben der Polizei am Sonnabend gegen 16.45 Uhr einen silberfarbenen Audi A 1 gemeldet, der in Schlangenlinien auf der Bundesstraße 65 zwischen Göxe und Nordgoltern unterwegs war. Eine Funkstreife stoppte den Wagen wenig später an der Hermann-Bahlsen-Straße und kontrollierte die 48-jährige Fahrerin. Dabei stellte sich heraus, dass die Frau unter Alkoholeinfluss stand. Der Alcotest ergab einen Wert von 1,54 Promille. Auf dem Kommissariat wurde der Frau eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gegen sie eingeleitet.

Die Beamten einer Funkstreife kontrollierten am Sonnabend gegen 13.30 Uhr auf dem Langenäcker einen weißen VW Crafter. Bei der Kontrolle bemerkten die Polizisten, dass der 21-jährige Fahrer aus Bad Nenndorf unter Drogeneinfluss stand. Ein freiwilliger Urintest erhärtete den Verdacht auf Cannabis, der 21-Jährige gestand schließlich auch, das Rauschmittel konsumiert zu haben. Der Fahrer musste auf der Wache eine Blutprobe abgeben und sein Fahrzeug stehen lassen.nn

Von Frank Hermann