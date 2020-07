Holtensen

Noch völlig im Dunklen tappt die Polizei hinsichtlich eines Unfalls am Ortseingang von Holtensen. Auch gibt es keine Hinweise auf den Fahrer des Fahrzeugs, das am Sonntag gegen 5.45 Uhr von einem Passanten in einem Graben am Rand des Barsinghäuser Ortsteil entdeckt worden war.

Spuren verwischt?

Nach Meinung der Polizei ist das Auto, ein VW Golf, offensichtlich bei einem Unfall beschädigt worden. Von dem Fahrer war aber vor Ort nichts zu sehen. Allem Anschein nach hat er versucht, seine Spuren zu verwischen, denn die Kennzeichen waren von dem Unfallwagen entfernt worden.

Zeugen gesucht

Das Fahrzeug wurde aus dem Graben geborgen und von der Polizei sichergestellt. Ermittlungen bezüglich der Identität des Fahrers dauerte am Sonntag noch an. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat in Barsinghausen unter Telefon (05105) 5230 zu melden.

Von Uwe Kranz